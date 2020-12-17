AYM üyesi için seçim yapıldı! Başkan Erdoğan AYM üyesini ne zaman açıklayacak?

A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Anayasa Mahkemesi üyesi seçimleri hakkında son durumu canlı yayında değerlendirdi. İrfan Fidan’ın 107 oy aldı. Nevzat Özsoy 65 oy ve Mustafa Erol 52 oy aldığını belirten Akkuş, Başkan Erdoğan'ın atama kararını ne zaman açıklayacağına da açıklık getirdi.

Anayasa Mahkemesi Üyesi Burhan Üstün 10 Ocak'ta yaş haddinden emekliye ayrılacak ve bir koltuk boşalacak. Burhan Üstün Yargıtay kökenli olduğu için Yargıtay'da seçim yapılması gerekiyordu. Koronavirüs nedeniyle 1 Aralık'ta yapılması planlanan seçimler 17 Aralık'a ertelendi. Bu süreçte yeni bir gelişme daha yaşandı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından başsavcılar değiştirildi.

SEÇİM YAPILDI

Planlanan seçim bugün sabah saatlerinde başladı. 11 kişi adaydı Şaban Kazdağ ve İsa Çelik ve Yusuf Kuzu gibi güçlü isimler adaylıklarını geri çekti.

İrfan Fidan, Mahmut Coşkun, Nevzat Özsoy, Mustafa Erol ve Beyazıt Kuşçuoğlu AYM üyeliği için sandık başındaydı.

İrfan Fidan'ın 107 oy aldı. Nevzat Özsoy 65 oy ve Mustafa Erol 52 oy alarak üyelik yollarını açtılar.

Bu oylamanın ardından gözler Başkan Erdoğan'ın seçeceği isme çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok oy alan kişiyi atamak gibi bir zorunluluğu yok.

ATAMA NE ZAMAN OLACAK?

Başkan Erdoğan göreve geldiğinden beri 6 kişiyi AYM üyeliğine atadı. Sıradaki isim atanan 7. kişi olacak.

Sıradaki atama gün içinde de gerçekleşebilir. Oy sonuçları öncelikle Cumhurbaşkanlığına iletilecek ve o dakikadan itibaren Başkan Erdoğan atamanın sonucunu açıklayabilecek.