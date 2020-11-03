03 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ayda'dan yeni görüntüler! Enkaz altında parmak oyunu oynadı

Ayda'dan yeni görüntüler! Enkaz altında parmak oyunu oynadı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.11.2020 14:53
Güncelleme:03.11.2020 14:57
İzmir'de bugün büyük bir mucize yaşandı. Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında kalan Ayda Gezgin 91 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak takip ettiği olayda Ayda'nın enkaz altındaki yeni görüntüleri servis edildi. Arama-kurtarma çalışmaları sırasında yanına gelen görevliyle parmak oyunu oynayan Ayda'nın o görüntüleri büyük ses getirdi. Öte yandan 4 yaşındaki Ayda bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
Ayda'dan yeni görüntüler!
Ayda'dan yeni görüntüler!
Kızılay Başkanı açıkladı! 17 noktada...
Kızılay Başkanı açıkladı! 17 noktada...
1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
"1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı"
Ayda'dan gülümseten istek!
Ayda'dan gülümseten istek!
Ayda Gezgin'i böyle kurtarmıştı! O fotoğrafın hikayesini anlattı...
Ayda Gezgin'i böyle kurtarmıştı! O fotoğrafın hikayesini anlattı...
İşte Ayda'nın yaşam üçgeni
İşte Ayda'nın yaşam üçgeni
91. saatte Ayla Gezgin mucizesi! Enkazdan böyle çıkarıldı...
91. saatte Ayla Gezgin mucizesi! Enkazdan böyle çıkarıldı...
FOX TV'den çirkin algı operasyonu!
FOX TV'den çirkin algı operasyonu!
Avusturya’daki terör saldırısında iki kişinin hayatını kurtaran Türk vatandaşı A Haber’e konuştu
Avusturya’daki terör saldırısında iki kişinin hayatını kurtaran Türk vatandaşı A Haber’e konuştu
Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Türk vatandaşlarını uyardı!
Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Türk vatandaşlarını uyardı!
İşte muhalefetin deprem skandalları
İşte muhalefetin deprem skandalları
Minik Elif'in yeni görüntüleri yayınlandı
Minik Elif'in yeni görüntüleri yayınlandı
Daha Fazla Video Göster