Ayda'dan yeni görüntüler! Enkaz altında parmak oyunu oynadı

İzmir'de bugün büyük bir mucize yaşandı. Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında kalan Ayda Gezgin 91 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak takip ettiği olayda Ayda'nın enkaz altındaki yeni görüntüleri servis edildi. Arama-kurtarma çalışmaları sırasında yanına gelen görevliyle parmak oyunu oynayan Ayda'nın o görüntüleri büyük ses getirdi. Öte yandan 4 yaşındaki Ayda bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.