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Ayasofya’nın ibadete açılmasına geri sayım! Süreç nasıl işleyecek? Prof. Dr. Erhan Afyoncu A Haber'e anlattı

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Giriş: 13.07.2020 15:52
Güncelleme:13.07.2020 16:02
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dün Ayasofya Camii’nde incelemelerde bulundu. Alanında uzman kişiler de eşlik etti. Milli Savunma Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da heyetteydi. Afyoncu, A Haber canlı yayınında incelemelerde neler konuşulduğunu ve sürecin nasıl ilerleyeceğini aktardı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dün Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu. Alanında uzman kişiler de eşlik etti. Milli Savunma Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da heyetteydi. Afyoncu, A Haber canlı yayınında incelemelerde neler konuşulduğunu ve sürecin nasıl ilerleyeceğini aktardı.

Afyoncu, "Heyette alanında birçok tarihçi ilahiyatçı uzmanına kadar birçok kişi vardı herkes kendi fikrini söyledi. Bizim Ayasofya'da ibadet geleneğimiz var biz tarihçi olarak benim ifade ettiğim buydu. Ne şekilde namaz kılındı nereler kullanıldı kullanılmadı. Biz fikirlerimizi devlet yetkililerine söyledik onlar değerlendirecekler." ifadelerini kullandı.

Afyoncu, Ayasofya'nın içerisinde bulunan figürlerin nasıl restore edileceğini ve caminin yeniden ibadete nasıl uygun hale getirileceğini anlattı.

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