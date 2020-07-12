Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve Ali Erbaş'tan Ayasofya Camii açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması için alınan karar sonrası soruları yanıtladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından Bakan Ersoy ve Ali Erbaş, açıklamalarda bulundular.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ayasofya'da 2 imam 4 müezzin olacak. Ayasofyta 24 Temmuz'dan itibaren 5 vakit namaza açılacak" dedi.