12 Temmuz 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve Ali Erbaş'tan Ayasofya Camii açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve Ali Erbaş'tan Ayasofya Camii açıklaması

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.07.2020 17:08
Güncelleme:12.07.2020 17:09
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması için alınan karar sonrası soruları yanıtladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından Bakan Ersoy ve Ali Erbaş, açıklamalarda bulundular.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ayasofya'da 2 imam 4 müezzin olacak. Ayasofyta 24 Temmuz'dan itibaren 5 vakit namaza açılacak" dedi.

Bakan Ersoy ve Erbaş'tan Ayasofya Camii açıklaması
Bakan Ersoy ve Erbaş'tan Ayasofya Camii açıklaması
Keskin nişancılar devrede...
Keskin nişancılar devrede...
İçişleri'nde FETÖ temizliği on binlerce kişi ihraç edildi
İçişleri'nde FETÖ temizliği on binlerce kişi ihraç edildi
15 Temmuz davalarının bilançosu! 4 bin 130 sanığa ceza yağdı
15 Temmuz davalarının bilançosu! 4 bin 130 sanığa ceza yağdı
UNESCO'ya Ayasofya cevabı
UNESCO'ya Ayasofya cevabı
7 ayda 100 PKK'lı teslim oldu
7 ayda 100 PKK'lı teslim oldu
Şehit olduğu içime doğdu
"Şehit olduğu içime doğdu"
PKK'nın Karadeniz'e sızma girişimi engellendi
PKK'nın Karadeniz'e sızma girişimi engellendi
Dünya Müslümanlarında Ayasofya camii sevinci
Dünya Müslümanlarında Ayasofya camii sevinci
Başkan Erdoğan, Kriter dergisine konuştu
Başkan Erdoğan, Kriter dergisine konuştu
Kapıyı çalar gelir diye bekliyorum
Kapıyı çalar gelir diye bekliyorum
Direniş ve diriliş ruhu “Kazan”
Direniş ve diriliş ruhu “Kazan”
Daha Fazla Video Göster