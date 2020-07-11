Ayasofya’nın ibadete açılması Rusya’da nasıl yankılandı?

Danıştay'ın verdiği karar ile Ayasofya 86 yıl sonra ibadete açıldı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ‘Millete Sesleniş’ konuşmasında ilk namazın 24 Temmuz Cuma günü kılınacağını duyurdu. Karar hem Türkiye’de hem de İslam aleminde büyük sevinçle karşılandı. Peki Ayasofya’nın zincirlerinin kırılması ve camiye çevrilmesi kararı Rusya’da nasıl yankılandı. Detayları Rusya’dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı. Agşin Kişiyev, Rus basının konuya ilişkin çok fazla yorum yapmadığını daha fazla Rus Ortodoks Kilisesi’nin yaptığı açıklamanın detaylarına yer verdiğini söyledi. Kişiyev, yine basına konuşan siyaset uzmanlarının ise Rusya-Türkiye ilişkilerine olumsuz etkide bulunmayacağını söylediğini ifade etti.