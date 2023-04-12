Avrupa'dan çifte standart! AK Parti'ye yasak, CHP'ye serbest

Avrupa'da yasağa rağmen CHP'nin seçim propagandasına izin veriliyor. Cumhur İttifakı'na kapılar kapalı 7'li koalisyona ise destek yağıyor. AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkan Vekili Bülent Bilgi, A Haber'de konu ile ilgili detayları anlattı.

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