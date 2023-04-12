12 Nisan 2023, Çarşamba
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Avrupa'dan çifte standart! AK Parti'ye yasak, CHP'ye serbest
Avrupa'da yasağa rağmen CHP'nin seçim propagandasına izin veriliyor. Cumhur İttifakı'na kapılar kapalı 7'li koalisyona ise destek yağıyor. AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkan Vekili Bülent Bilgi, A Haber'de konu ile ilgili detayları anlattı.