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Avrupa’da FETÖ-PKK destekli “mahkeme” yalanı! Turkey Tribunal adlı algı planı kimin?

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Giriş: 16.11.2021 12:11
Terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın Türkiye'ye karşı algı operasyonu deşifre oldu. Cenevre'de kurulan sembolik mahkeme "Turkey Tribunal" da örgüt üyelerinin asılsız ifadeleriyle Türkiye'de insan hakları ihlalleri olduğuna ilişkin propaganda yapılıyor. Sözde mahkemenin PKK elebaşlarından Zübeyir Aydar ile FETÖ'nün eski MİT imamı Murat Karabulut tarafından kurulduğu ortaya çıktı.
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