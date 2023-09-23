23 Eylül 2023, Cumartesi
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ANA SAYFA
Avrupa sokak köpeği sorunu nasıl çözdü? Hangi uygulamalar yapıldı?
Sokak köpekleri Ankaralıların adeta kabusu oldu. Gölbaşı TOKİ konutlarında yaşayanlar, sürü halinde dolaşan köpeklerin saldırıları yüzünden evlerinden dışarı çıkamaz hale geldi. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde benzer durumlar görülebiliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sorunun çözüleceğine dair işaretler verdi? Peki Avrupa sokak köpeği sorunu nasıl çözdü? İşte tüm detaylar…
AVRUPA'DA SOKAK HAYVANLARINA YÖNELİK UYGULAMALAR
İNGİLTERE
- MİKROÇİP TAKMAK ZORUNLU
- SAHİPSİZ HAYVAN BİR HAFTA BARINAKTA TUTULUYOR
- SAHİBİ BULUNAMAYAN HAYVAN UYUTULUYOR
FRANSA
- EVCİL HAYVANI SOKAĞA BIRAKANA 3 YIL HAPİS VE 45 BİN EURO CEZA
- BAŞIBOŞ HAYVANLAR SAHİPLENDİRİLİYOR
- SAHİPLENDİRİLEMEYENLER UYUTULUYOR
BELÇİKA
- KÖPEKLERE 1998'DEN BERİ ZORUNLU ÇİP TAKILIYOR
- SOKAKTA BULUNANLAR BARINAKLARA GETİRİLİYOR
- UYUTULMA DURUMU TIBBI NEDENLERLE UYGULANIYOR
ALMANYA
- KÖPEK SAHİBİ OLMAK VERGİYE TABİ
- SAHİBİ BULUNAMAZSA 6 AY BARINAKTA BAKILIYOR
- AĞIR HASTALIĞI OLMADIĞI SÜRECE UYUTULMUYOR
İSVEÇ
- TÜP KÖPEKLERİ ÇİPLE KAYIT ALMAK ZORUNLU
- ÖMÜR BOYU HİZMET VEREN BARINAKLAR MEVCUT
POLONYA
- SAHİPSİZ HAYVANLARA ÇİP TAKILIYOR
- BAKIMLARI SONRASI KISIRLAŞTIRILIYOR