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Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor neden geliyor?

A Haber
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Giriş: 19.12.2022 10:24
Avrupa Parlamentosu Türkiye daimi raportörü Nacho Sanchez Amor, Ankara'ya geliyor. Peki gündemde neler olacak? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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