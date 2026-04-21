Avrupa ekonomisinde savaş çatlağı! İtalya yangın yeri: Mutfakta ve depoda tansiyon düşmüyor

Dünya genelinde tırmanan savaş ve çatışma ortamı, Avrupa ekonomisini derin bir çıkmazın eşiğine sürükledi. Orta Doğu’dan Ukrayna’ya kadar uzanan gerilimler, başta İtalya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinde gıda ve enerji fiyatlarını zirveye taşıdı. Artan maliyetler ve tedarik zincirindeki kırılmalar nedeniyle halkın alım gücü her geçen gün erirken, uzmanlar krizin daha da derinleşeceği konusunda peş peşe uyarılarda bulunuyor. Vatandaşlar ise artık market sepetlerini dolduramaz hale geldiklerini belirterek yükselen fiyatlara isyan ediyor.