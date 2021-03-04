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Avcılar'da sözleşmeli memurlar eylem yaptı

A Haber
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Giriş: 04.03.2021 14:09
Güncelleme:04.03.2021 14:25
İstanbul Avcılar Belediyesinde çalışan memurlar eylem düzenledi. Memurlar toplu iş sözleşmesinin hala imzalanmamasına tepki gösterdi.Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

Sözleşmeli memurlar toplu iş sözleşmesi için belediye önünde eylem yaptı. Avcılar Belediyesinde çalışan sözleşmeli memurlar geçen yılın nisan ayında yürürlüğe girmesi gereken toplu iş sözleşmesinin imzalanmamasına tepki gösterdi.

Sözleşmeli memurların Ocak 2020 maaşlarına zam yapılmadığı gibi belediye meclis kararıyla maaşlarının ortalama 300 lira düşürüldüğü ve personel servis sayılarının da azaltıldığı iddia edildi. Yapılan açıklamada memurların 5, sözleşmeli memurların 9 ikramiyesi, teknik personelin arazi tazminatı 2017 yılından bu yana ödenmediği belirtildi.

Belediye çalışanları pankartlar açıp alkış ve düdüklerle tepkilerini dile getirdikten sonra olaysız dağıldı.

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