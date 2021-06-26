26 Haziran 2021, Cumartesi
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Asrın projesinde ilk adım! Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temeli atılıyor | Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü tanıtım filmi yayınlandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temeli atılıyor. Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir ve Arnavutköy sınırları içerisinde yer alacak Kanal İstanbul Projesi, 45 kilometre uzunluğunda, 20,75 metre derinliğinde olacak.