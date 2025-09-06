06 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Asrın inşasında 300 bininci konut teslim edildi! Bakan Kurum açıkladı: Her şey yeniden başlıyor
Asrın inşasında 300 bininci konut teslim edildi! Bakan Kurum açıkladı: Her şey yeniden başlıyor

Asrın inşasında 300 bininci konut teslim edildi! Bakan Kurum açıkladı: Her şey yeniden başlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2025 19:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Malatya’da düzenlenen “300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni”nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bugün bir Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğuyoruz. Her an, umutlarımız yeniden yeşeriyor; karanlık yerini yeniden aydınlığa bırakıyor, baharı müjdeleyen 300 bin çiçek daha açıyor. Tarih yeniden yazılıyor, her şey yeniden başlıyor. Tüm bu yuvaları insanlık tarihinin en asil milleti olan Türk milleti tamamlamıştır. Baktığınız tüm bu haneleri 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimiz; yani Türkiye’nin görünmez kahramanları tamamlamıştır. İçimizi ısıtan tüm bu güzellikleri; büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti tamamlamıştır; Türkiye Yüzyılı’nın mimarı, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan tamamlamıştır” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asrın inşasında 300 bininci konut teslim edildi! Bakan Kurum açıkladı: Her şey yeniden başlıyor
Amacımız şiddet döngüsünü kalıcı olarak kırmaktır
"Amacımız şiddet döngüsünü kalıcı olarak kırmaktır"
Selçuk Bayraktar Gökçeada TEKNOFEST’te
Selçuk Bayraktar Gökçeada TEKNOFEST’te
Bakan Kurum açıkladı: Her şey yeniden başlıyor
Bakan Kurum açıkladı: Her şey yeniden başlıyor
Her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlıklıyız
"Her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlıklıyız"
CHP’lileri bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz
"CHP’lileri bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz"
Türkiye’yi terör belasından kurtaracağız
"Türkiye’yi terör belasından kurtaracağız"
Kayısı üreticilerine 3,1 milyar lira ödeme yapıldı
"Kayısı üreticilerine 3,1 milyar lira ödeme yapıldı"
3 hak sahibinden 2’si yeni yuvaya kavuştu
"3 hak sahibinden 2’si yeni yuvaya kavuştu”
Deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz
"Deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz"
6 şubat tarihin en yıkıcı afetlerinden biriydi
"6 şubat tarihin en yıkıcı afetlerinden biriydi"
300 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz
"300 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz"
Taş üstüne taş koyuyoruz, evine girmeyen kalmayacak
“Taş üstüne taş koyuyoruz, evine girmeyen kalmayacak”
Daha Fazla Video Göster