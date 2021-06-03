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Asırlık vaat Filyos Limanı yarın Başkan Erdoğan tarafından hizmete açılacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.06.2021 10:17
Güncelleme:03.06.2021 10:22
Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit döneminde planlanan ve Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde 2016'da yapımına başlanan Filyos Limanı'nda çalışmalar tamamlandı ve açılışı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapılacak. Filyos Limanı'nda, aynı anda farklı boyutlarda 13 geminin elleçlenmesi yapılabilecek. Bakan Karaismailoğlu, "Zonguldak kıyılarında inşası tamamlanan Filyos Limanı, hem bölgeyi hem de ülkemizi lojistik alanında bir adım daha ileriye taşıyarak doğal gaz ve ticarette yeni bir üs olacak dev bir lojistik merkez projesidir." dedi.
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