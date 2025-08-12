12 Ağustos 2025, Salı

Asıl deprem gizli faydan mı geldi? A Haber'de uzman isimden çarpıcı analiz
Asıl deprem gizli faydan mı geldi? A Haber’de uzman isimden çarpıcı analiz

Asıl deprem gizli faydan mı geldi? A Haber'de uzman isimden çarpıcı analiz

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 12.08.2025 01:26
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, “Daha büyük bir depremin habercisi mi?” sorusu gündeme geldi. A Haber canlı yayınına katılan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye’nin tamamının deprem bölgesi olduğunu vurgulayarak, 6.1’lik depremin yüzeylenmemiş bir fay zonunda gerçekleşmiş olabileceğine dikkat çekti.
