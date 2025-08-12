12 Ağustos 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Asıl deprem gizli faydan mı geldi? A Haber'de uzman isimden çarpıcı analiz
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, “Daha büyük bir depremin habercisi mi?” sorusu gündeme geldi. A Haber canlı yayınına katılan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye’nin tamamının deprem bölgesi olduğunu vurgulayarak, 6.1’lik depremin yüzeylenmemiş bir fay zonunda gerçekleşmiş olabileceğine dikkat çekti.