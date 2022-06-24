24 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Asgari ücrette 6 bin 116 TL beklentisi! Vergi dilimlerine yeni düzenleme mi geliyor?

Asgari ücrette 6 bin 116 TL beklentisi! Vergi dilimlerine yeni düzenleme mi geliyor?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.06.2022 22:40
Türkiye'de asgari ücrete temmuz ayında yapılması planlanan ek zamma ilişkin tartışmalar sürerken A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Akşam Gazetesi Yazarı Turhay Güler, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Aydınlık  Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Asgarin ücretin 6000 TL seviyesinde olmasını beklediğini söyleyen Güçlüer "Devletin bu noktada büyük bir mücadele içinde olduğunu biliyoruz. Ankara'da inanılmaz bir çaba var." ifadelerini kullandı. İşte 2022 asgari ücret için beklenen rakam...
Asgari ücrette 6 bin 116 TL beklentisi
Asgari ücrette 6 bin 116 TL beklentisi
Parlamenter sisteme dönüş ve vesayet özlemi çekenlerin amacı ne? A Haber’den özel dosya | Türkiye’de milat neden 24 Haziran?
Parlamenter sisteme dönüş ve vesayet özlemi çekenlerin amacı ne? A Haber'den özel dosya | Türkiye'de milat neden 24 Haziran?
Dolar euro ve altın neden düşüyor?
Dolar euro ve altın neden düşüyor?
Başkan Erdoğan: 4 noktada yangını kontrol altında
Başkan Erdoğan: 4 noktada yangını kontrol altında
Başkan Erdoğan kriz merkezinde!
Başkan Erdoğan kriz merkezinde!
2021 Manavgat yangını sonrası neler değişti?
2021 Manavgat yangını sonrası neler değişti?
’’Fırtına gibi esiyor’’
''Fırtına gibi esiyor''
İBB’ye taciz kitabı tepkisi
İBB’ye taciz kitabı tepkisi
Sabotajcı ifadesinde neler söyledi?
Sabotajcı ifadesinde neler söyledi?
Siyasi hayatı değiştiren gün 24 Haziran!
Siyasi hayatı değiştiren gün 24 Haziran!
Başkan Erdoğan cenazesine katıldı
Başkan Erdoğan cenazesine katıldı
İşte cemaatin yeni temsilcisi!
İşte cemaatin yeni temsilcisi!
Daha Fazla Video Göster