Asgari ücrette 6 bin 116 TL beklentisi! Vergi dilimlerine yeni düzenleme mi geliyor?

Türkiye'de asgari ücrete temmuz ayında yapılması planlanan ek zamma ilişkin tartışmalar sürerken A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Akşam Gazetesi Yazarı Turhay Güler, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Asgarin ücretin 6000 TL seviyesinde olmasını beklediğini söyleyen Güçlüer "Devletin bu noktada büyük bir mücadele içinde olduğunu biliyoruz. Ankara'da inanılmaz bir çaba var." ifadelerini kullandı. İşte 2022 asgari ücret için beklenen rakam...