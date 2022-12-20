Asgari ücret bugün açıklanabilir! İşte masadaki son rakamlar...

Türkiye'de milyonların merakla beklediği 2023 asgari ücretinin bugün düzenlenecek toplantının ardından açıklanabilir. Bakan Bilgin geçtiğimiz günlerde salı gününü işaret ederken "Salı günü asgari ücret görüşmelerinde ortak bir uzlaşma sağlanabilir" dedi. Peki asgari ücrette son rakam ne? Asgari ücrete ne kadar zam olacak? İşte detaylar...