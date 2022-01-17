Arnavutluk Ethem Bey Camii Başkan Erdoğan tarafından açıldı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) restorasyonu tamamlanan ve geçtiğimiz yıl Ekim ayında ibadete açılan Osmanlı döneminden kalma tarihi Ethem Bey Camisinin açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN