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Arnavutluk Ethem Bey Camii Başkan Erdoğan tarafından açıldı

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Giriş: 17.01.2022 21:16
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) restorasyonu tamamlanan ve geçtiğimiz yıl Ekim ayında ibadete açılan Osmanlı döneminden kalma tarihi Ethem Bey Camisinin açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.
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