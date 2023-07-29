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Armutta hasat bereketi! Santa Maria armudunda beklenen rekolte ne?

A Haber
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Giriş: 29.07.2023 17:00
Bursa'da Santa Maria cinsi armudun hasadı başladı. Üretici günün ilk ışıklarıyla birlikte tarlanın yolunu tutuyor. Armutta beklenen rekolte ne? Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül'ün konuğu olan Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez anlattı.
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