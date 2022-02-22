22 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Arabalı vapurda tonaj vurgunu! Çubuklu - İstinye vapur hattında yolsuzluk iddiası

Arabalı vapurda tonaj vurgunu! Çubuklu - İstinye vapur hattında yolsuzluk iddiası

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.02.2022 15:49
İstanbul Şehir Hatları'nda normal şartlarda taşınacak araçların ağırlığı üç buçuk tonla sabitlenmişken üç hatta dört arabayı taşıyan TIR'lar bile vapura alınıyor. Araba taşıyan TIR şoförleri 150 lira ödediklerini ifade ederken belediyenin resmi tarifesinde 150 liralık bir ödeme görünmüyor. Çubuklu'yla İstinye arasındaki arabalı vapur seferlerinde neler olduğunu A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Senegalli çocuktan Kur’an-ı Kerim tilaveti
Senegalli çocuktan Kur'an-ı Kerim tilaveti
Yaptırımlar Rusya’yı durdurabilir mi?
Yaptırımlar Rusya'yı durdurabilir mi?
Arabalı vapurda tonaj vurgunu
Arabalı vapurda tonaj vurgunu
Başkan Erdoğan Senegal’de
Başkan Erdoğan Senegal'de
FETÖ’ye 78 ilde operasyon
FETÖ'ye 78 ilde operasyon
Donbas’ta çatışma sesleri yükseliyor
Donbas’ta çatışma sesleri yükseliyor
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Zelenskiy’den yardım çağrısı
Zelenskiy’den yardım çağrısı
Batı mı Rusya mı? Kimin eli daha güçlü?
Batı mı Rusya mı? Kimin eli daha güçlü?
Bu karar kabul edilemez
"Bu karar kabul edilemez"
Donbas’ta Rus üsleri kurulacak mı?
Donbas'ta Rus üsleri kurulacak mı?
ABD hangi jeopolitik oyunu oynuyor?
ABD hangi jeopolitik oyunu oynuyor?
Daha Fazla Video Göster