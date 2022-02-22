22 Şubat 2022, Salı
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Arabalı vapurda tonaj vurgunu! Çubuklu - İstinye vapur hattında yolsuzluk iddiası
İstanbul Şehir Hatları'nda normal şartlarda taşınacak araçların ağırlığı üç buçuk tonla sabitlenmişken üç hatta dört arabayı taşıyan TIR'lar bile vapura alınıyor. Araba taşıyan TIR şoförleri 150 lira ödediklerini ifade ederken belediyenin resmi tarifesinde 150 liralık bir ödeme görünmüyor. Çubuklu'yla İstinye arasındaki arabalı vapur seferlerinde neler olduğunu A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.