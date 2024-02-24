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Antarktika’ya bir adım daha! Türkiye danışman ülke olma yolunda

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.02.2024 23:18
Türkiye'nin Antarktika'da "danışman ülke" statüsü kazanması için proje geliştirildi. Proje kapsamında danışman ülke olmak için hukuki altyapı oluşturacak.
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