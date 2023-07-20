Antalya’ya ziyaretçi akını! Ziyaret eden turist sayısı 7 milyonu geçti

Turizm kenti Antalya'ya ziyaretçi akını gerçekleşti. Yıl başından bu yana hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 7 milyonu geçti. Detayları A Haber muhabiri Hakan Gürkan’ın konuğu olan turizm Şevket Bilen aktardı.

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