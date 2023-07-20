20 Temmuz 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Antalya’ya ziyaretçi akını! Ziyaret eden turist sayısı 7 milyonu geçti

Antalya’ya ziyaretçi akını! Ziyaret eden turist sayısı 7 milyonu geçti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.07.2023 09:01
Turizm kenti Antalya'ya ziyaretçi akını gerçekleşti. Yıl başından bu yana hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 7 milyonu geçti. Detayları A Haber muhabiri Hakan Gürkan’ın konuğu olan turizm Şevket Bilen aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Antalya’ya ziyaretçi akını!
Antalya’ya ziyaretçi akını!
YKS 2023 sonuçları açıklandı!
YKS 2023 sonuçları açıklandı!
’Gizli’ toplantıyı kim sızdırdı?
'Gizli' toplantıyı kim sızdırdı?
Al Nahyan Togg ile tur attı
Al Nahyan Togg ile tur attı
Bunların hepsi soytarı gibi çakal
"Bunların hepsi soytarı gibi çakal"
Hedef 40 milyar dolar
"Hedef 40 milyar dolar"
Al Nahyan’a Togg hediye edildi
Al Nahyan'a Togg hediye edildi
Başkan Erdoğan’a Devlet Nişanı
Başkan Erdoğan’a Devlet Nişanı
Başkan Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü
Başkan Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü
Ankara’nın hayalet mahallesi!
Ankara’nın hayalet mahallesi!
YKS sonuçları yarın açıklanacak!
YKS sonuçları yarın açıklanacak!
AK Parti’de seçim takvimi netleşmeye başladı
AK Parti'de seçim takvimi netleşmeye başladı
Daha Fazla Video Göster