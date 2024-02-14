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Antalya'ya 13 saatte 3 aylık yağış düştü! Kepez’de 4 katlı binanın zemininde çökme yaşandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.02.2024 13:58
Antalya'yı şiddetli sağanak vurdu. Kepez ilçesinde 4 katlı bir binanın zemininde çökme yaşandı ve bina tahliye edildi. Kentteki son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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