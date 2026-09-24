Antalya'da "Sokaklar Güvende" operasyonu: Çirkinler ve Daltonlar bağlantılı 5 şüpheli yakalandı

Antalya'da "Sokaklar Güvende" çalışmaları kapsamında silahlı suç örgütlerinin sosyal medya yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Çirkinler ve Daltonlar olarak bilinen silahlı suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli tespit edildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.