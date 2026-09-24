Macron'dan BM'de açıklama: "Gazze'de sözde barış var"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Gazze'deki insani krize dikkat çekti. Macron, bölgede barış sağlandığı yönündeki açıklamalara rağmen insani yardımların Gazze'ye ulaşmadığını söyledi. Gazze'deki tablonun "hepimiz adına utanç verici" olduğunu belirten Macron, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailli şiddetini de eleştirdi. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay ve Banu El, A Haber canlı yayınında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamaları değerlendirdi.