Antalya’da otel inşaatında yangın! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

ntalya'nın Alanya ilçesinde bir binada çıkan yangın panik yarattı. Yangının meydana geldiği bölgeden çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Tadilat için işçilerin olduğu binaya itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında mahsur kalan işçilerin kurtarıldığı açıklanırken, yangının kaynak makinesinden çıktığı ortaya çıktı. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ahmet Barış Göçmez ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Latif İşcen A Haber'de açıklamalarda bulundu.