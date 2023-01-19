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Antalya’da kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı! Yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandı

A Haber
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Giriş: 19.01.2023 10:07
Antalya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandı. Kar kalınlığı Saklıkent'te 115 santimetreye, Tunç Dağı gibi zirvelerde ise 1,5 metreye ulaştı. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.
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