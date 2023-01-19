Antalya’da kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı! Yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandı

Antalya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandı. Kar kalınlığı Saklıkent'te 115 santimetreye, Tunç Dağı gibi zirvelerde ise 1,5 metreye ulaştı. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.

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