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Antalya Havalimanı’na yeni terminal! Bakan Uraloğlu: Kapasite 82 milyona çıktı

Antalya Havalimanı'na yeni terminal! Bakan Uraloğlu: Kapasite 82 milyona çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.04.2025 12:13
Turizmin başkenti Antalya, havalimanı kapasitesini artırmak amacıyla büyük bir yenileme sürecine girdi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yeni terminal binası projenin detaylarını aktardı. Bakan Uraloğlu, “Antalya Havalimanı'nın kapasitesini 35 milyondan 82 milyona çıkardık. Artık Antalya'nın 50 yılını konuşmayacağız” ifadelerini kullandı.
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Antalya Havalimanı’na yeni terminal! Bakan Uraloğlu: Kapasite 82 milyona çıktı
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