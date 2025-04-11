11 Nisan 2025, Cuma
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Antalya Havalimanı'na yeni terminal! Bakan Uraloğlu: Kapasite 82 milyona çıktı
Turizmin başkenti Antalya, havalimanı kapasitesini artırmak amacıyla büyük bir yenileme sürecine girdi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yeni terminal binası projenin detaylarını aktardı. Bakan Uraloğlu, “Antalya Havalimanı'nın kapasitesini 35 milyondan 82 milyona çıkardık. Artık Antalya'nın 50 yılını konuşmayacağız” ifadelerini kullandı.