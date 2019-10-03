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03.10.2019

Annelerin direnişinde 31'inci gün! Anaların sesi Avrupa'ya ulaştı!

Annelerin direnişinde 31. gündü bugün... HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde toplanan ailelerin sayısı 51'e yükseldi. Evlatlarını terör örgütünden geri isteyen aileleri, dertlerini dinlemek için, Avrupa Konseyi'nin Türkiye raportörleri ziyaret etti.

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