29 Ağustos 2025, Cuma
Ankara'nın gündeminde ne var? Gazze için TBMM’de olağanüstü toplantı
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un Gazze için toplantı çağrısı yapmasının ardından TBMM bugün olağanüstü toplantı yapılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Genel Kurulu bilgilendirecek. Öte yandan Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün toplanıyor. EKK Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bir araya gelecek.