29 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Ankara'nın gündeminde ne var? Gazze için TBMM’de olağanüstü toplantı
Ankara’nın gündeminde ne var? Gazze için TBMM’de olağanüstü toplantı

Ankara'nın gündeminde ne var? Gazze için TBMM’de olağanüstü toplantı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2025 09:12
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un Gazze için toplantı çağrısı yapmasının ardından TBMM bugün olağanüstü toplantı yapılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Genel Kurulu bilgilendirecek. Öte yandan Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün toplanıyor. EKK Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bir araya gelecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara’nın gündeminde ne var? Gazze için TBMM’de olağanüstü toplantı
Bize düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız
"Bize düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız"
Ankara’nın gündeminde ne var?
Ankara'nın gündeminde ne var?
Sumud Filosu Gazze için gün sayıyor!
Sumud Filosu Gazze için gün sayıyor!
Casusluk ağı mı siyasi mesaj mı? İsrail’den Suriye’de sinsi operasyon
Casusluk ağı mı siyasi mesaj mı? İsrail'den Suriye'de sinsi operasyon
Kooperatif mağdurları hak arayışında!
Kooperatif mağdurları hak arayışında!
Özel’den Güney’e destek mitingi!
Özel'den Güney'e destek mitingi!
Solotürk’ten anıtkabir üzerinde gösteri uçuşu
Solotürk'ten anıtkabir üzerinde gösteri uçuşu
Polonya’da F-16 gösteri uçağı düştü!
Polonya’da F-16 gösteri uçağı düştü!
Bakan Güler Yaşar Güler TEKNOFEST Mavi Vatan’ı gezdi
Bakan Güler Yaşar Güler TEKNOFEST Mavi Vatan'ı gezdi
Motosikletle suç olaylarında düşüş devam ediyor
"Motosikletle suç olaylarında düşüş devam ediyor”
Mavi Vatan projeleriyle Türkiye denizde de güçlü
“Mavi Vatan projeleriyle Türkiye denizde de güçlü”
Başkan Erdoğan Savarona yatını ziyaret etti
Başkan Erdoğan Savarona yatını ziyaret etti
Daha Fazla Video Göster