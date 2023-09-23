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Ankara'da ulaşım krizi büyüyor! Özel Halk Otobüsü şoförleri pazartesi günü kontak kapatacak

A Haber
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Giriş: 23.09.2023 12:53
Ankara'da ulaşım krizi her geçen gün büyüyor. Üç aydır gelir desteği alamayan Özel Halk Otobüsü şoförleri pazartesi günü kontak kapatma kararı aldı. Son durumu A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
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