Ankara’da sendika cinayeti: 2 ölü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Anadolu Şubesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. Şube başkanı Deniz Ilgan, tartıştığı şube sekreteri Erdinç Koç'u tabancayla vurarak öldürdü, ardından intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ilgan da kurtarılamadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN