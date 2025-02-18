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Ankara’da sendika cinayeti: 2 ölü

Ankara'da sendika cinayeti: 2 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.02.2025 19:02
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Anadolu Şubesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. Şube başkanı Deniz Ilgan, tartıştığı şube sekreteri Erdinç Koç'u tabancayla vurarak öldürdü, ardından intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ilgan da kurtarılamadı.
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Ankara’da sendika cinayeti: 2 ölü
Ankara’da sendika cinayeti: 2 ölü
Ankara'da sendika cinayeti: 2 ölü
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