Ankara'da Narkoçelik-25 operasyonu! 320 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Sokak Satıcılarına yönelik düzenlenen 'NARKOÇELİK-25' operasyonlarında; 538 Kilo Uyuşturucu Madde, 2 Milyon 30 Bin 500 adet kök kenevir ve kök skunk,188 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi ve 320 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı." ifadelerini kullandı.

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