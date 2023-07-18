Ankara’da MKE fabrikasında patlama!

Ankara Kayaş'ta bulunan MKE'ye ait kapsül fabrikasında patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 4 kişi yaralanırken, birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Patlamayla ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Emniyet, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekiplerimiz bölgede" denildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın sabotaj ihtimali olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.