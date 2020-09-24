Ankara'da kritik MGK! Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı: Masada Doğu Akdeniz, Libya ve İdlib var...

Son dakika haberine göre Kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantının gündeminde Doğu Akdeniz, Libya, Suriye ve terörle mücadele var. A Haber muhabiri Levent Eke, kritik toplantının detaylarını canlı yayında aktardı.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başladı. Kritik toplantıda masadaki en sıcak gündem maddesi Doğu Akdeniz...

Ankara, sahadaki kararlılığını vurgularken, diplomatik adımlarını da sürdürüyor. Başkan Erdoğan'ın görüşme trafiğinin yanı sıra, Yunanistan ile siyasi ve askeri düzeyde temaslar var.

1-2 Ekim tarihlerindeki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde, hem masa hem sahadaki son durum değerlendiriliyor.

SERRAC SONRASI LİBYA KONUŞULACAK

Libya da, MGK'daki sıcak gündem başlıkları arasında yer alıyor. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın ekim sonunda görevi bırakacak olması masaya yatırılıyor, atılacak adımlar üstünde duruluyor.

Türkiye ile Libya Doğu Akdeniz'de Munhasır Ekonomik Bölge Anlaşması imzalamış, bu hamle tüm dengeleri değiştirmişti.

İDLİB DE GÜNDEMDE

Suriye'de rejimin saldırılarının arttığı İdlib de MGK'da masada... Son durum ele alınırken, atılacak adımlar, izlenecek yol haritası şekillendiriliyor.

Terör örgütü PKK ve uzantılarına yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam eden operasyonlar gündemde yer alıyor.