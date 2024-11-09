Ankara’da Azerbaycan Büyükelçiliği’nden ’Zafer’ konseri!

Ankara’da Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından '8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü' dolayısıyla 'Selam Türk'ün Bayrağına' temalı konser düzenledi. 2'nci Karabağ Savaşı'nın kazanılması dolayısıyla kutlanan '8 Kasım Zafer Günü', Azerbaycan Büyükelçiliği, Ankara Ahmed Cevad Enstitüsü ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi tarafından Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserle kutlandı. Konser, Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu ve Ankara Devlet Çoksesli Korosu tarafından verildi.

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