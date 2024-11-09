09 Kasım 2024, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları
Ankara'da Azerbaycan Büyükelçiliği'nden 'Zafer' konseri!

Ankara'da Azerbaycan Büyükelçiliği'nden 'Zafer' konseri!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.11.2024 01:37
Ankara’da Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından '8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü' dolayısıyla 'Selam Türk'ün Bayrağına' temalı konser düzenledi. 2'nci Karabağ Savaşı'nın kazanılması dolayısıyla kutlanan '8 Kasım Zafer Günü', Azerbaycan Büyükelçiliği, Ankara Ahmed Cevad Enstitüsü ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi tarafından Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserle kutlandı. Konser, Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu ve Ankara Devlet Çoksesli Korosu tarafından verildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara’da Azerbaycan Büyükelçiliği’nden ’Zafer’ konseri!
Ankara'da Azerbaycan Büyükelçiliği'nden 'Zafer' konseri!
CHP’li Gürsel Erol’dan TOKİ konutlarına övgü dolu sözler!
CHP'li Gürsel Erol'dan TOKİ konutlarına övgü dolu sözler!
Türkiye’nin takip ettiği davanın 2. gününde neler oldu?
Türkiye’nin takip ettiği davanın 2. gününde neler oldu?
Bakan Tunç: Yargıyı tehdit etmek hiç kimseye yakışmaz
Bakan Tunç: Yargıyı tehdit etmek hiç kimseye yakışmaz
Brüt rezervlerimiz 160 milyar dolara yaklaştı
Brüt rezervlerimiz 160 milyar dolara yaklaştı
Narin davasının 2. Gününde neler oldu?
Narin davasının 2. Gününde neler oldu?
600 bin TL’lik altın sorusu dikkat çekti
600 bin TL’lik altın sorusu dikkat çekti
Başkan Erdoğan’dan İstanbul’da önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
Bakan Fidan’dan Yunanistan’da net Kıbrıs mesajı
Bakan Fidan'dan Yunanistan'da net Kıbrıs mesajı
Narin davasında neler oluyor?
Narin davasında neler oluyor?
Davanın seyrini değiştirecek gizli tanık ifadeleri!
Davanın seyrini değiştirecek gizli tanık ifadeleri!
Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar!
Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar!
Daha Fazla Video Göster