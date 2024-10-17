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Ankara Garı patlaması! Mehmet Dolaşan'a 5 bin 172 yıl hapis...

Ankara Garı patlaması! Mehmet Dolaşan'a 5 bin 172 yıl hapis...

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 09:52
Güncelleme:17.10.2024 09:52
Ankara’da Kızılay Güvenpark’ta 36 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin görülen davada tutuklu sanık Mehmet Veysi Dolaşan 5 bin 172 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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Mehmet Dolaşan’a 5 bin 172 yıl hapis...
Mehmet Dolaşan'a 5 bin 172 yıl hapis...
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