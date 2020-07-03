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Ankara Emniyeti polise saldıranlar hakkında suç duyurusunda bulundu
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya'da izinsiz gösteri yapan Ankara Barosu ve çeşitli illerin barolarından oluşan 500 kişilik grubunun uyarılara rağmen Emniyet mensuplarına saldırdığını duyurdu. Emniyet personeline saldıranlar hakkında Ankara Emniyet Müdürlüğü suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.