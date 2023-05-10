10 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ankara Büyükşehir hakkında usulsüz ihale kararı

Ankara Büyükşehir hakkında usulsüz ihale kararı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.05.2023 12:31
Şeffaflıkla övünen CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Danıştay'dan karar geldi. Danıştay 13. Dairesi, Büyükşehir Belediyesi'nin 500 ATM kabin yeri kiralanması ihalesini adrese teslim olduğu gerekçesiyle iptal etti. İşte detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bahçeli 2 ilde miting yapacak
Bahçeli 2 ilde miting yapacak
Dün neyse bugün de aynı...
Dün neyse bugün de aynı...
İP’li Sunat’tan işçilere seçim tehdidi
İP'li Sunat'tan işçilere seçim tehdidi
Başkan Erdoğan’dan Sivil Anayasa vurgusu
Başkan Erdoğan'dan "Sivil Anayasa" vurgusu
Site yönetimine yeni düzenleme
Site yönetimine yeni düzenleme
Adrese teslim ihalesi iptal edildi
Adrese teslim ihalesi iptal edildi
CHP’nin trol ağı ifşa oldu!
CHP’nin trol ağı ifşa oldu!
Saldırıya uğrayan AK Partililer A Haber’de
Saldırıya uğrayan AK Partililer A Haber'de
MİT’ten Irak’ta nokta operasyon
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon
Kılıçdaroğlu Batı’ya söz vermeye devam ediyor!
Kılıçdaroğlu Batı'ya "söz" vermeye devam ediyor!
Dünyada bir ilk! Gençler ve çocuklar hayran kaldı
Dünyada bir ilk! Gençler ve çocuklar hayran kaldı
AK Parti’den seçmene ücretsiz ulaşım!
AK Parti’den seçmene ücretsiz ulaşım!
Daha Fazla Video Göster