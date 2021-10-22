Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden CHP'li vekil İlhami Özcan Aygun'a servet

CHP'li Mansur Yavaş'ın yönettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi, partili isimlere servet ödemeye devam ediyor. Belediye 10 bin 911 çiftçiye 9 bin ton buğday tohumu hibe edeceğini duyurdu. Ancak buğday tohumu CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un ortakları arasında bulunduğu “Trakya Tarım ve Veterinerlik Ticaret Ltd. Şti”den alındı. Bunun karşılığında firmaya 45 milyon lira ödendi.

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