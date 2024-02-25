25 Şubat 2024, Pazar
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Ankara Büyükşehir Başkan Adayı Tugut Altınok projelerini açıklıyor!
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok projelerini tanıtıyor. A Haber ekibinden Muhammed Karadağ proje tanıtımı programının yapıldığı ATO Congresium'da. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fatih Ünal canlı yayında açıklamalarda bulundu. Ünal, "Ankara’da bir algı belediyeciliği gördük gerçek belediyecilik görmedik. Ankara 5 yılda çok geriye gitti." dedi.