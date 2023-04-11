11 Nisan 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ankara Arena’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan coşkusu: “Manisa Reis'e Hay hay! Kemal’e bay bay diyor”
Ankara Arena hiç olmadığı kadar coşku ve heyecana tanıklık etti. Partisinin seçim beyannamesini açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, salonun hemen her köşesi ile iletişim kurdu, pankartları okudu, şehirlere seslendi. Salonda açılan pankartlarda 7'li koalisyona ve Cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu'na da gönderme vardı. İşte o anlar…