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Ankara Arena’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan coşkusu: “Manisa Reis'e Hay hay! Kemal’e bay bay diyor”

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Giriş: 11.04.2023 20:35
Ankara Arena hiç olmadığı kadar coşku ve heyecana tanıklık etti. Partisinin seçim beyannamesini açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, salonun hemen her köşesi ile iletişim kurdu, pankartları okudu, şehirlere seslendi. Salonda açılan pankartlarda 7'li koalisyona ve Cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu'na da gönderme vardı. İşte o anlar…
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