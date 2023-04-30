Ankara AK Parti mitingine hazırlanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi en büyük mitinglerinden birini bugün Ankara'da başkent Millet Bahçesi'nde yapacak. Son hazırlıkların yapıldığı mitinge katılımın rekor düzeyde olması bekleniyor.

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