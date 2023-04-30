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Ankara AK Parti mitingine hazırlanıyor

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Giriş: 30.04.2023 10:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi en büyük mitinglerinden birini bugün Ankara'da başkent Millet Bahçesi'nde yapacak. Son hazırlıkların yapıldığı mitinge katılımın rekor düzeyde olması bekleniyor.
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