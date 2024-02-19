19 Şubat 2024, Pazartesi
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Ankara adayı Turgut Altınok sahada! Ankara için projeleri neler?
Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok seçim çalışmaları kapsamında Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan bir fabrikada işçileri ziyaret etti. A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal'a özel açıklamalarda bulundu. İşte özel haberden satır başlıkları…