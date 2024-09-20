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Anka-3 12. sortide hedefi 12'den vurdu

Anka-3 12. sortide hedefi 12'den vurdu

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 11:30
Göğün kahramanı Anka-3  ilk atışını zaferle taçlandırdı. Türk Savunma Sanayii’nin gururu olan millî mühendislik harikası insansız savaş uçağımız Anka-3 ilk atış testini başarıyla tamamladı.
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