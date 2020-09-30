ANALİZ – “Vekil güçler”in savaşı mı? Azerbaycan – Ermenistan gerilimi nasıl oluştu?

Emperyalist ülkelerin kontrol altında tutmaya çalıştığı vekil devletler günden güne etkisini arttırmaya çalışıyorlar. Vekil devletler nedir? Ne yaparlar? Vekalet savaşları devam ediyor mu? Uydu devlet planı nasıl son buldu? Azerbaycan – Ermenistan gerilimi nasıl oluştu? Bu soruların cevapları analiz haberimizde…

Emperyalist ülkelerin kontrol altında tutmaya çalıştığı vekil devletler günden güne etkisini arttırmaya çalışıyorlar.

Vekil devletler nedir? Ne yaparlar? Vekalet savaşları devam ediyor mu? Uydu devlet planı nasıl son buldu? Azerbaycan – Ermenistan gerilimi nasıl oluştu?

Bu soruların cevapları analiz haberimizde…