21 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ANALİZ- Varlık vergisi neydi? Neden çıkarıldı?

ANALİZ- Varlık vergisi neydi? Neden çıkarıldı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.01.2021 12:35
Güncelleme:21.01.2021 12:44
Tarihte bir yolculuğa çıkacağız... Hatırlamak istemediğimiz yıllara... Milli Şef İnönü'nün tek parti dönemine. Açacağımız sayfa, azınlık hakları dendiğinde ilk akla gelen, utanç notlarıyla, yüz kızartıcı suçlarla dolu, kara, kapkara bir defter. Gayrimüslimlere uygulanan "varlık vergisi"nden söz ediyoruz. İşte o yıllar analiz haberimizde...

Tarihte bir yolculuğa çıkacağız... Hatırlamak istemediğimiz yıllara... Milli Şef İnönü'nün tek parti dönemine. Açacağımız sayfa, azınlık hakları dendiğinde ilk akla gelen, utanç notlarıyla, yüz kızartıcı suçlarla dolu, kara, kapkara bir defter. Gayrimüslimlere uygulanan "varlık vergisi"nden söz ediyoruz. İşte o yıllar analiz haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Varlık vergisi neydi?
Varlık vergisi neydi?
Bağdat'ta patlama anı
Bağdat'ta patlama anı
Son dakika: Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? Restoran ve kafeler ne zaman açılabilir?
Son dakika: Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? Restoran ve kafeler ne zaman açılabilir?
Aşılamada 3. adım! 85 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da evlerinde aşılanıyor
Aşılamada 3. adım! 85 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da evlerinde aşılanıyor
Saldırı girişimindeki teröristlere ağır darbe!
Saldırı girişimindeki teröristlere ağır darbe!
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den reform mesajı: Her alanda sürdüreceğiz
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den reform mesajı: Her alanda sürdüreceğiz
Mektup sorusuna sinirlendi
Mektup sorusuna sinirlendi
Terör ve medya ilişkisi
Terör ve medya ilişkisi
Bilim Kurulu sonrasında açıklama!
Bilim Kurulu sonrasında açıklama!
Biden'dan COVID-19 mesajı
Biden'dan COVID-19 mesajı
Türkçemiz tarihimizin en büyük kelime katliamına maruz bırakıldı
"Türkçemiz tarihimizin en büyük kelime katliamına maruz bırakıldı"
İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetli patlama
İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetli patlama
Daha Fazla Video Göster