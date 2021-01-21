ANALİZ- Varlık vergisi neydi? Neden çıkarıldı?

Tarihte bir yolculuğa çıkacağız... Hatırlamak istemediğimiz yıllara... Milli Şef İnönü'nün tek parti dönemine. Açacağımız sayfa, azınlık hakları dendiğinde ilk akla gelen, utanç notlarıyla, yüz kızartıcı suçlarla dolu, kara, kapkara bir defter. Gayrimüslimlere uygulanan "varlık vergisi"nden söz ediyoruz. İşte o yıllar analiz haberimizde...

Tarihte bir yolculuğa çıkacağız... Hatırlamak istemediğimiz yıllara... Milli Şef İnönü'nün tek parti dönemine. Açacağımız sayfa, azınlık hakları dendiğinde ilk akla gelen, utanç notlarıyla, yüz kızartıcı suçlarla dolu, kara, kapkara bir defter. Gayrimüslimlere uygulanan "varlık vergisi"nden söz ediyoruz. İşte o yıllar analiz haberimizde...