ANALİZ - Türkiye-IMF ilişkisinin tarihi! AK Parti ile 52 yıllık IMF serüveni sona erdi

Tam 52 yıl sürdü ama mutlu sonla bitti. Türkiye`nin IMF`ye borcunu sıfırlamasının üzerinden 6 yıl geçerken, AK Parti'nin iktidara gelmesi ve ekonomik istikrarın sağlanmasıyla fon`un "acı reçeteleri" tarihin tozlu sayfalarında yerini aldı. Ancak Türkiye'yi IMF kapısında görmek isteyenler yeniden harekete geçti. CHP ve İyi Parti yöneticileri IMF ile Ankara'da gizlice bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda CHP ve İyi Parti yöneticileri IMF ile ne görüştü? Türkiye tekrar küresel sömürü araçlarına teslim edilmek mi isteniyor? Peki 2002'de iktidara gelen AK Parti hükümeti Türkiye'yi IMF belasından kurtarmak için neler yaptı? Şimdi o yılları analiz haberimizde hatırlayalım...