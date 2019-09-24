24 Eylül 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
24.09.2019

ANALİZ - Türkiye-IMF ilişkisinin tarihi! AK Parti ile 52 yıllık IMF serüveni sona erdi

Tam 52 yıl sürdü ama mutlu sonla bitti. Türkiye`nin IMF`ye borcunu sıfırlamasının üzerinden 6 yıl geçerken, AK Parti'nin iktidara gelmesi ve ekonomik istikrarın sağlanmasıyla fon`un "acı reçeteleri" tarihin tozlu sayfalarında yerini aldı. Ancak Türkiye'yi IMF kapısında görmek isteyenler yeniden harekete geçti. CHP ve İyi Parti yöneticileri IMF ile Ankara'da gizlice bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda CHP ve İyi Parti yöneticileri IMF ile ne görüştü? Türkiye tekrar küresel sömürü araçlarına teslim edilmek mi isteniyor? Peki 2002'de iktidara gelen AK Parti hükümeti Türkiye'yi IMF belasından kurtarmak için neler yaptı? Şimdi o yılları analiz haberimizde hatırlayalım...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Engellilerden CHP Genel Merkezi önünde açlık grevi
Engellilerden CHP Genel Merkezi önünde açlık grevi
MHP'den IMF ile yapılan gizli görüşme hakkında açıklama
MHP'den IMF ile yapılan gizli görüşme hakkında açıklama
Deprem sonrası korkutan açıklama
Deprem sonrası korkutan açıklama
Devlet Bahçeli'nin doktoruna şok!
Devlet Bahçeli'nin doktoruna şok!
Wahhaj'dan çarpıcı mesaj ve Erdoğan'a övgü
Wahhaj'dan çarpıcı mesaj ve Erdoğan'a övgü
İstanbul Valiliği'nden deprem açıklaması
İstanbul Valiliği'nden deprem açıklaması
ABD'den Türkiye'ye yeni teklif: F-35... |Video
ABD'den Türkiye'ye yeni teklif: F-35... |Video
Türk ve ABD zırhlı araçları Fırat'ın doğusunda!
Türk ve ABD zırhlı araçları Fırat'ın doğusunda!
Başkan Erdoğan, Ara Güler sergi açılışına katıldı
Başkan Erdoğan, Ara Güler sergi açılışına katıldı
Başkan Erdoğan'dan BM'de önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan BM'de önemli açıklamalar
Adıyaman'da korkunç olay! Esnaf yardımına koştu
Adıyaman'da korkunç olay! Esnaf yardımına koştu
Mansur Yavaş belediyedeki işçi kıyımını itiraf etti
Mansur Yavaş belediyedeki işçi kıyımını itiraf etti
Daha Fazla Video Göster