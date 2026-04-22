ANALİZ| Trump-Papa gerilimi: Siyasetin ötesinde ne var?

Orta Doğu alev alev yanarken, küresel dengeler inançlar üzerinden yeniden şekilleniyor. Bir tarafta küresel güç ABD, diğer tarafta 2 bin yıllık ruhani otorite Vatikan... Donald Trump ile Papa Francis arasındaki gerilim, sadece siyasi bir kriz değil; medeniyetler arası derin bir kopuşun sinyallerini veriyor. Evanjelik-Siyonist blok ile Vatikan arasındaki bu tarihsel gerilim, yeni bir din savaşının kapılarını mı aralıyor? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, analiz haberinde bu devasa krizi ve perde arkasındaki “Kıyamet Teolojisi”ni ele aldı.

