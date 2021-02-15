ANALİZ - Terörist başı Abdullah Öcalan 22 yıl önce bugün nasıl yakalandı?

15 Şubat 1999 yani bundan tam 22 yıl önce terörist elebaşı ve bebek katili Abdullah Öcalan, Türkiye'den kilometrelerce uzaklıktaki Kenya'da yakalandı. Tarihe geçen bu olay nasıl gerçekleşti, o süreçte neler yaşandı? Detaylar analiz haberimizde...

15 Şubat 1999 yani bundan tam 22 yıl önce terörist elebaşı ve bebek katili Abdullah Öcalan, Türkiye'den kilometrelerce uzaklıktaki Kenya'da yakalandı. Tarihe geçen bu olay nasıl gerçekleşti, o süreçte neler yaşandı? Detaylar analiz haberimizde...